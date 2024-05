A Palermo apre “Al Centro”, uno spazio per bimbi e adolescenti

PALERMO (ITALPRESS) - È stata inaugurata in via Archimede, a Palermo, "AL CENTRO", la nuova sede della onlus Per Esempio. UniCredit ha concesso un contributo economico per l'acquisto di arredi, materiale didattico, giochi e libri per la nuova sede della onlus dove vengono svolte attività di contrasto alla povertà educativa, all'interno del quartiere Borgo Vecchio. Il target degli interventi che rientrano nel progetto "AL CENTRO" della onlus sono bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni ad alto tasso di vulnerabilità sociale e materiale. "Siamo grati ad UniCredit per avere creduto nel nostro progetto", sottolinea Ernesto Paci, fondatore e presidente dell'Onlus Per Esempio. xd6/vbo/gtr