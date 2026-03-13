A Palazzo Steri la quinta edizione di “Lezione zero – 8 marzo” organizzata dall’Università di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Non solo la celebrazione di una ricorrenza, ma un’occasione per riflettere tutti insieme sui risultati ottenuti e su quelli ancora da ottenere. A Palazzo Steri si è svolta la quinta edizione di “Lezione zero – 8 marzo”, organizzata dall’Università di Palermo in occasione della Giornata internazionale della Donna: il tema scelto per quest’anno è “Donne, Costituzione, Università”.

Il voto del 2 giugno 1946, il primo della storia d’Italia aperto all’universo femminile, viene visto come punto sia di arrivo che di partenza: nel primo caso si ripercorrono tutte le conquiste ottenute fino a quel momento in termini di diritti, nel secondo si guarda al ruolo della donna nell’Italia repubblicana e allo spazio che si è ritagliata nel corso degli anni. Si tratta comunque di un percorso ancora in fieri: in questo senso, ‘Lezione zero – 8 marzo’ diventa il palcoscenico per fare di anno in anno il punto della situazione e tracciare nuovi obiettivi.

“Il messaggio che vogliamo inviare con quest’appuntamento è di continuare un ragionamento che dura ormai da quattro anni: parità di genere, inclusione e tutti gli avvenimenti legati all’8 marzo non riguardano una sola data, ma costituiscono una metodologia di lavoro – sottolinea il rettore Massimo Midiri – Bisogna interpretare ogni giorno questo messaggio: l’Università lo fa attraverso un’attività costante del nostro prorettorato all’Inclusione, con iniziative che mirano a creare la cultura del genere; questo viene fatto ricordando gli avvenimenti fondamentali, insieme alle altre istituzioni, ma anche attraverso una serie di azioni”.

In alcuni settori, aggiunge Midiri, “abbiamo già raggiunto la fatidica parità di genere: oggi in quest’ateneo il ruolo delle donne è certamente non marginale, ma addirittura centrale in molte strutture apicali; lo dimostra il fatto che abbiamo molte direttrici di dipartimento e molte docenti ordinarie. Dopo tanto tempo abbiamo frantumato il famoso tetto di cristallo, ma dobbiamo continuare con una logica che deve raggiungere tutti gli studenti e le studentesse”. Guardando ai tre aspetti rilanciati nell’appuntamento, ovvero donne, Costituzione e Università, la prorettrice all’Inclusione, alle Pari opportunità e alle Politiche di genere Beatrice Pasciuta evidenzia come “il filo conduttore non poteva che essere l’80esimo anniversario del voto alle donne e con esso del cammino della Costituzione. Ci divideremo tra l’aspetto storico, per ciò che riguarda il cammino dei diritti delle donne fino alla Costituzione, e quello che c’è ancora da fare: siamo convinti che tanto è stato fatto, ma di strada da fare ce n’è ancora molta, anche solo per l’attuazione dei principi previsti dalla nostra Costituzione”.

