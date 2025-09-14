A Padova il 9° Raduno Nazionale dell’Anps con la presenza del ministro Piantedosi

PADOVA (ITALPRESS) – Oggi Padova si trova al centro del grande evento: il 9° Raduno nazionale dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato). L’evento si svolge con una grande partecipazione di associati e Istituzioni. L’appuntamento principale della giornata è la sfilata in Prato della Valle, presentata dalla giornalista Ilaria Dalle Palle. La sfilata vede protagonisti le Sezioni ANPS provenienti da tutta Italia, con oltre 15.000 persone tra associati e loro familiari.

L’Associazione, che oggi conta oltre 50.000 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale, si compone di 165 Sezioni, tra cui una anche a Toronto. La presenza internazionale testimonia l’impegno dell’ANPS nel promuovere i valori di solidarietà, rispetto e legalità, che sono fondamentali per la crescita sociale. Gli associati si dedicano a attività concrete, dal sostegno alle famiglie alla promozione di una cultura della sicurezza, della legalità e della cittadinanza attiva, soprattutto attraverso incontri nelle scuole. Tra i partecipanti alla sfilata, c’è anche l’associato 90enne Toni Benito, veterano dell’ANPS, che rappresenta la lunga storia e l’impegno dell’associazione.

Sfilano i Reparti della Polizia di Stato, la Protezione Civile, il Gruppo Bandiera e la Banda della Polizia di Stato, insieme ai Vice Ispettori del 19° Corso Nettuno e a una rappresentanza delle Fiamme Oro, sia del settore atletico sia della sezione paralimpica. La manifestazione si arricchisce quest’anno con la presenza di una delegazione della Polizia Ucraina, con cui l’ANPS ha stretto un forte legame di solidarietà.

In passato, l’associazione ha ospitato in Italia i figli dei colleghi ucraini colpiti dal conflitto, offrendo loro momenti di serenità, visite culturali e opportunità di conoscere realtà diverse. La partecipazione di oggi della delegazione ucraina alla sfilata rappresenta un gesto concreto di amicizia e sostegno internazionale. Alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, la cerimonia viene accompagnata dalle suggestive musiche eseguite dalla Banda della Polizia di Stato, creando un’atmosfera di grande emozione. Questa giornata conclude il Raduno ANPS e sottolinea il forte legame tra la Polizia di Stato, i suoi associati e la comunità.

È un momento solenne di testimonianza e condivisione dei valori della legalità, della solidarietà e dell’impegno civico di uomini e donne che, dopo una lunga carriera di servizio, scelgono di dedicare tempo ed energie a favore della collettività, mantenendo vivo lo spirito di servizio e di appartenenza.

Inoltre, un momento molto speciale di questa giornata è la presenza del componente più anziano dell’Associazione, Toni Benito, che ha dedicato tutta la vita al servizio e alla tutela della collettività. Toni Benito, veterano dell’ANPS e testimone di una lunga e significativa storia di impegno, partecipa alla sfilata rappresentando con orgoglio i valori e la tradizione dell’associazione.

La sua presenza simbolica ricorda le radici profonde e il sacrificio di generazioni di ufficiali e agenti che hanno contribuito a costruire un’Italia più sicura e solidale. Toni Benito ha un passato ricco di servizio e di vicende umane che testimoniano l’importanza del senso di appartenenza e della dedizione al dovere. La sua storia personale, fatta di sacrifici e di valori, è stata anche oggetto di una lettera che ne ripercorre la lunga carriera, dai giorni difficili del primo dopoguerra, quando faceva parte del Reparto Celere di Zona Veneta, fino a momenti di grande impegno in operazioni di soccorso e di servizio pubblico, spesso in condizioni estremamente dure e rischiose.

La sua testimonianza rappresenta un esempio vivente di dedizione e di amore per la divisa e per il Paese. In allegato la lettara di Toni Benito che racconta i tratti salienti della sua intensa vita.

