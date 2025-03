A Padova 10 sciabolatori nel main draw, al Cairo 12 fiorettiste avanzano

ROMA (ITALPRESS) – Nel giovedì di Coppa del mondo di scherma dieci sciabolatori azzurri del ct Andrea Terenzio avanzano al tabellone principale del “Trofeo Luxardo” di Padova, mentre arriva l’en plein delle fiorettiste a Il Cairo.

IL RESOCONTO DEL TROFEO LUXARDO DI PADOVA – SCIABOLA MASCHILE

Sono dieci gli atleti azzurri qualificati al tabellone principale di domani dell’appuntamento veneto, storica prova di Coppa del mondo della sciabola maschile. Già ammessi, grazie al posizionamento nel ranking, Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo. Dopo un’ottima fase a gironi da cinque vittorie e una sconfitta si è unito a loro anche Leonardo Dreossi. Le vittorie nei match dei turni preliminari hanno permesso l’accesso alla giornata di domani anche per Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Edoardo Reale, Giacomo Mignuzzi, Daniele Franciosa e Pietro Torre. Fatale l’ultimo giro di assalti per Enrico Berrè, Giorgio Marciano e Mattia Rea. Si è fermata la prova nel tabellone da 128 per Riccardo Nuccio, Francesco Bonsanto, Antonio Tallarico, Lorenzo Ottaviani, Lupo Veccia Scavalli e Alberto Arpino (superati nei derby rispettivamente da Enrico Berrè e Dario Cavaliere). Stop nel primo turno per Marco Mastrullo battuto nell’incontro tricolore da Giorgio Marciano. Out dopo la fase a gironi Francesco Pagano e Salvatore Lazzaro.

Domani la fase clou con il tabellone principale della prova individuale al via dalle 12. Tutti i match di giornata, fino al tabellone degli ottavi di finale, saranno visibili sul canale Youtube della Federazione Italiana Scherma e con un canale dedicato commento in italiano sempre su Federscherma TV1. Dai quarti di finale, a partire dalle 16.30, la diretta sul canale YouTube di Sky Sport.

IL RESOCONTO DEL CAIRO – FIORETTO FEMMINILE

Passando invece al fioretto femminile l’Italia ha fatto en plein di ammesse al tabellone principale della tappa di Coppa del mondo in Egitto: tutte le 12 fiorettiste azzurre del ct Simone Vanni saranno protagonista sabato nella giornata clou della gara individuale. Erano già ammesse per diritto di ranking Martina Favaretto, Arianna Errigo, Alice Volpi, Anna Cristino, Martina Batini ed Elena Tangherlini. Hanno subito centrato la qualificazione, dopo un’ottima fase a gironi, Irene Bertini e Francesca Palumbo. I successi nei turni preliminari hanno permesso di staccate il pass Carlotta Ferrari, Martina Sinigalia, Aurora Grandis e Camilla Mancini che hanno così completato la giornata perfetta per i colori azzurri.

Domani la tappa di Coppa del mondo di fioretto egiziana continua con la fase preliminare della prova maschile. Già nel tabellone principale da 64 Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. In pedana, infine, per cercare un posto per la giornata di sabato Davide Filippi, Edoardo Luperi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Alessio Di Tommaso e Federico Pistorio.

-Foto Federscherma-

