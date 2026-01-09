A novembre in crescita le vendite al dettaglio

ROMA (ITALPRESS) - Buone notizie per le vendite al dettaglio. A novembre 2025, secondo i dati Istat, sono cresciute dello 0,6% in volume rispetto al mese precedente, con un incremento dello 0,5% anche in valore. Il segnale positivo riguarda tutti i settori. Guardando al confronto con novembre dello scorso anno, la crescita si fa ancora più evidente: più 1,3% in valore e più 0,5% in volume. Un dato che fotografa una ripresa graduale ma costante dei consumi delle famiglie italiane. Cambiano le abitudini di acquisto: vola il commercio elettronico con un balzo dell'8,3%, mentre la grande distribuzione registra un più 2,1%. In difficoltà invece i piccoli negozi, che perdono mezzo punto percentuale, e le vendite al di fuori dei negozi che calano dell'1,9%. Tra i prodotti non alimentari, i maggiori incrementi riguardano profumeria e cura della persona, con un significativo +5,9%. Il quadro trimestrale da settembre a novembre mostra però luci e ombre: la crescita c'è ma resta contenuta, con i volumi ancora leggermente negativi. sat/azn