NOVARA (ITALPRESS) – Il Mondiale dei Mondiali delle rotelle per la prima volta in Italia. Prosegue il conto alla rovescia per i World Skate Games 2024 che dal 6 al 22 settembre coinvolgeranno Piemonte, Lazio, Abruzzo ed Emilia-Romagna. Un’esperienza senza precedenti in cui tutte le 12 discipline praticate sulle rotelle si fondono in un turbinio di emozioni mozzafiato, un vero e proprio festival della gioventù in cui si mescolano sport e intrattenimento. Un nuovo passo è stato fatto a Novara, sede delle gare di hockey pista, con la presentazione dell’evento nella cornice del Complesso monumentale del Broletto. “Viviamo proiettati nel futuro e grazie ai giovani e questa manifestazione rappresenta nel migliore dei modi tutto ciò – ha esordito il ministro dello Sport, Andrea Abodi – Quando si parla di numeri come più di 100 paesi partecipanti, 12 discipline, 4 regioni coinvolte, 12.000 atleti, 600 competizioni, come accade per i World Skate Games 2024, è evidente che viene lanciata una sfida grandissima. Sfida che, grazie alla capacità organizzativa della Federazione mondiale e di quella italiana e della macchina organizzativa locale, sarà raccolta nel migliore dei modi, per un evento di portata straordinaria”. Abodi ha ricordato che “la manifestazione mondiale rappresenta un incontro tra popoli, attraverso lo sport, per la pace, l’inclusione, in simbiosi con l’essere umano. Il futuro non è solo di medaglie e vittorie, ma anche di inclusione, lealtà, solidarietà e legalità. Valori rappresentati a pieno dagli sport rotellistici”. Dopo il grandissimo successo dell’edizione 2022, andata in scena in terra argentina, a Buenos Aires, per la prima volta l’Italia ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games, con un supporto istituzionale sia centrale, con il sostegno del Dipartimento Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, che locale, con il coinvolgimento ed il contributo di tutte le Regioni ed i Comuni coinvolti. Saranno quattro, come detto, le regioni interessate: Piemonte, Lazio, Abruzzo ed Emilia-Romagna. “Non sarà solo il mondiale dei mondiali a rotelle, ma un vero festival dei giovani – ha rimarcato il presidente Fisr e World Skate, Sabatino Aracu – Una manifestazione a ritmo di musica, colonna sonora imprescindibile che animerà ogni competizione in un mix di trick, salti, emozioni, record sportivi e giochi di squadra. Siamo sicuri di garantire un eccezionale spettacolo e far divertire e appassionare tantissime persone”. Novara ospiterà le gare dell’hockey pista e della Nazionale italiana. La città piemontese ha una storia centenaria nella disciplina del rink hockey. Da più di trent’anni è una delle capitali sportive italiane, grazie alla sua società e ad una squadra tra le più vincenti di tutta Italia (32 scudetti). “Sono contento e orgoglioso del fatto che la nostra Novara possa ospitare il Mondiale di hockey pista – ha sottolineato Ivan De Grandis, assessore allo sport del Comune di Novara – Soprattutto nell’anno in cui ricorrono il 40º anniversario dei Mondiali del 1984, disputati proprio nella nostra città, ed il centenario della storia hockeystica novarese. Negli ultimi anni, abbiamo lavorato intensamente per migliorare gli impianti sportivi della nostra città, a partire dal Pala Dal Lago, simbolo della storia dell’hockey italiano. Novara si farà trovare pronta per un evento così importante, sia a livello nazionale e soprattutto internazionale”.

I World Skate Games saranno un evento dai numeri impressionanti: 12 le discipline coinvolte, tra cui quella olimpica dello skateboarding, ma anche pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, Skate Cross, hockey pista, hockey inline, downhill, roller freestyle, slalom, scootering, roller derby e inline freestyle. In venti differenti locations si esibiranno 12.000 tra atleti e team, 600 le competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli da assegnare, per la manifestazione che, a livello internazionale, assegna più titoli nella storia degli eventi sportivi. Roma ospiterà anche la spettacolare cerimonia di apertura, in programma il 6 di settembre, a Piazza di Spagna, e oltre che young ed urban, i World Skate Games Italia saranno anche un evento pienamente sostenibile, i cui costi saranno ripagati ampiamente dall’indotto previsto, come dimostra lo studio commissionato dalla Federazione internazionale, che ha permesso di valutare ex ante l’impatto socioeconomico dell’evento.

– foto ufficio stampa Fisr –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]