A Nola l’ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo

NOLA (ITALPRESS) - Nola e l'Italia intera si fermano per l'ultimo saluto a Domenico Caliendo. Il bimbo di soli due anni è deceduto lo scorso 21 febbraio al Monaldi, dopo un’agonia durata quasi due mesi. Una tragedia iniziata il 23 dicembre, quando nello stesso ospedale partenopeo gli era stato trapiantato un cuore già danneggiato. Un errore fatale che oggi trasforma Piazza Duomo in un tappeto di dolore e commozione. pc/azn (Fonte video: Ufficio stampa Comune di Nola)