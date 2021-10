NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione della chiusura della mostra dedicata alla dinastia dei Medici (“The Medici: Portraits and Politics, 1512-1570”) presso il Metropolitan Museum di New York, Il Consolato Generale d’Italia a New York, L’Agenzia Italiana per il Commercio e l’Istituto Italiano di Cultura hanno promosso “Italian Cuisine and its roots in the Era of the Medicis”, un Gala Dinner dedicato al Rinascimento Italiano e alla sua eredità nella grande cucina italiana e nelle radici dell’Italian lifestyle.

Nella sede di Cipriani 42 street a Manhattan, alla presenza di autorità e personalità del mondo della cultura, moda, arte e imprenditoria americana e italiana, il Gala Dinner ha celebrato il Rinascimento italiano e il suo impatto sull’arte della tavola, in una coreografia teatrale di utensili, decori, e gesti.

L’eredità italiana in Europa inizia dagli ingredienti e dalle tecniche di cottura. Fondamentale fu anche l’influenza italiana nella concezione e diffusione di ricette con un maggiore equilibrio tra pesce, carne, verdura e frutta.

“Abbiamo voluto salutare la rinascita di New York e la mostra del MET con un grande avvenimento – ha detto il Console Generale Fabrizio Di Michele – avvenimento in cui, nella migliore tradizione italiana, cibo e cultura si identificano al livello più alto, celebrando l’arte di vivere del nostro Paese”.

“L’evento dedicato ai Medici – dichiara Antonino Laspina, Direttore dell’Agenzia ICE di New York e Coordinatore della rete USA – rappresenta un viaggio nel tempo, partendo dal Rinascimento, epoca che ha segnato l’inizio del successo della cucina e della gastronomia Made in Italy, fondata in primo luogo sull’eccellenza, la varietà, il rispetto degli ingredienti. Un’epoca che ha rappresentato anche l’alba dell’Italian Lifestyle”.

Come ricordato dal Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Fabio Finotti, il Gala dinner sulle radici della cucina italiana sarà il momento culminante di tre giorni di seminari concentrati sull’epoca medicea, che saranno dedicati all’arte ed al restauro, all’alchimia ed ai veleni, alla cucina, all’arte della tavola e al “galateo”.

(ITALPRESS).