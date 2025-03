A New York per la prima volta il Rapporto Italiani nel Mondo

NEW YORK (ITALPRESS) - E' stato presentato, per la prima volta a New York, il Rapporto Italiani nel Mondo, la pubblicazione della Fondazione Migrantes dedicata al mondo della mobilità italiana. Sono intervenuti, tra gli altri, Delfina Licata - Curatrice RIM, Fabrizio Di Michele - Console Generale d'Italia a New York, Christian Di Sanzo - Deputato Nord e Centro America, Emiliano Manfredonia - Presidente Acli, Mons. Gian Carlo Perego - Presidente Fondazione Migrantes. Moderati da Stefano Albertini - Direttore Casa Italiana Zerilli Marimò NYU, hanno presentato anche Paolo Ricotti - Presidente Patronato Acli, Silvana Mangione - Vice Segretaria Generale CGIE, Stefano Maruso - Direttore Patronato Acli, Don Luigi Partarulo - Responsabile Comunità Cattolica Italiana New York. E' stato presentato anche dal Patronato Acli USA un trailer del video "Biblioteca Vivente", un progetto con interviste di italiani residenti in America. xo9/mgg/gtr (Video di Stefano Vaccara)