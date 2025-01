NAPOLI (ITALPRESS) – La Fondazione Banco di Napoli apre le porte della sede a via dei Tribunali alla seconda edizione del “Premio sulla comunicazione sulla disabilità”. La kermesse, fortemente voluta dal garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Paolo Colombo, è stata ideata col sostegno anche di Tgr Campania, Corecom e Ordine dei giornalisti. Il premio intende riconoscere chi, attraverso la propria attività giornalistica, di scrittura o produzione editoriale si sia particolarmente distinto nella promozione dei temi legati all’inclusione sociale e all’accessibilità. Per il 2025 la cronista Giovanna Sica si aggiudica il riconoscimento per il “miglior articolo”. Alla dottoressa Daniela Rocca il premio della categoria “web e social”. “E’ fondamentale la giornata di oggi perchè noi viviamo nell’età della comunicazione e la gran parte degli italiani dichiara di non sapere come approcciarsi alla disabilità: formare gli operatori sulla comunicazione significa cambiare, migliorare, la cultura sulla disabilità. Oggi noi premiamo due giornaliste che hanno posto al centro la persona, hanno saputo scegliere le parole giuste e non si sono abbandonate a pregiudizi, allarmismi e pietismi”. Così il garante Colombo che nell’occasione commenta anche l’importante sentenza arrivata ieri dalla Corte costituzionale con la quale viene sancita l’illegittimità del divieto alle persone con disabilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere le liste elettorali. “Un grande disegno di civiltà – spiega -. E’ un passo avanti verso l’avanzamento dei diritti perchè laddove oggi la tecnologia ci permette di adottare delle soluzioni che rendono più autonoma una persona con disabilità bisogna tenerle presente. L’ordinamento giuridico – sottolinea ancora il garante campano – si deve adeguare ed è giusto che si adotti questo sistema per la firma digitale e non i sistemi del novecento con il doppio testimone e la presenza del notaio”.(ITALPRESS).

Foto: xc9