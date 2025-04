A Napoli nuovi controlli su movida e codice della strada

NAPOLI (ITALPRESS) – Gli agenti delle Unità Operative territoriali della Polizia Locale di Napoli hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina.

Dai controlli effettuati nei Quartieri Chiaia, Avvocata e San Lorenzo, sono state riscontrate 19 irregolarità per l’occupazione di suolo pubblico, mancata raccolta differenziata, installazione abusiva di tenda retrattile, eccessivo impatto acustico, mancata sorvegliabilità. Per un locale sulle Rampe di S.Antonio è scattata la chiusura temporanea per 7 giorni causa reiterata violazione per impatto acustico.

Nel quartiere San Lorenzo gli Agenti della Municipale sono stati impegnati anche sul fronte C.d.S. elevando 15 verbali per infrazioni come il mancato uso del casco protettivo, utilizzo del cellulare alla guida, mancata revisione al veicolo, mancata esibizione di documenti , inoltre 2 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione, 1 veicolo affidato a custode acquirente, 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo ed 1 veicolo a sequestro amministrativo. Le patenti ritirate sono state 4.

