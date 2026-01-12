A Modric il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport

FIRENZE (ITALPRESS) – Il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport è stato assegnato Luka Modric. A consegnarlo al centrocampista rossonero e Pallone d’Oro, alla vigilia del match Fiorentina-Milan, è stata la giornalista Gaia Simonetti, responsabile progetti speciali di USSI Toscana (Gruppo Giornalisti Sportivi) e ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza. A segnalare il fuoriclasse croato del Milan come meritevole del riconoscimento sono stati i bambini e le bambine che lo hanno definito un “campione gentile nella vita e in campo”. Il simbolo del Premio è una maglia disegnata dai bambini che diventa una sorta di investitura ad ambasciatore di gentilezza.

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, nato nell’autunno del 2022, ha preso ispirazione dal un gesto di cuore del portiere Guglielmo Vicario che accolse una famiglia fuggita dalla guerra. Nei suoi primi 3 anni di vita, il Premio ha percorso chilometri, ha raggiunto più città e andando a oltre 30 uomini e donne di sport. È diventato un ” narratore” del bello che lo sport ci può fare arrivare. Modric, inoltre, assieme al Milan, è stato protagonista di un altro bel gesto. Ha inviato un messaggio di vicinanza e sostegno ad un giovane tifoso rossonero, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana.

– Foto Ufficio Stampa Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport –

(ITALPRESS).