MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Dopo un finale molto concitato, Enea Bastianini (Ducati Lenovo) vince il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, disputato sul tracciato di Misano. All’ultimo giro il pilota di Rimini si è reso protagonista di un sorpasso al limite su Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), costringendo lo spagnolo al secondo posto. Può comunque sorridere Martin, pensando alla lotta mondiale. Complice la caduta di Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) a sette giri dal termine, il pilota madrileno ora ha un vantaggio in classifica di 24 punti. Giova dell’errore di Pecco anche Marc Marquez (Ducati Gresini), che conquista così il gradino più basso del podio. Gli italiani Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) e Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Alex Marquez e Miguel Oliveira.

Celestino Vietti (Kalex) vince la gara della Moto2, beffando Aron Canet (Kalex) al fotofinish. Terzo posto per Tony Arbolino (Kalex).

Ottava vittoria stagionale per David Alonso (CFMOTO) in Moto3. Nel corso dell’ultimo giro, il pilota colombiano si è reso protagonista di un meraviglioso doppio sorpasso sui rivali Piqueras e Holgado. Il titolo mondiale ora è solo questione di tempo (82 punti di vantaggio su Holgado).

