A Milano una targa in memoria di Enzo Tortora

"La storia di Enzo Tortora è la storia di uno dei tanti non milanesi adottati da Milano e che la città ha amato”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dello scoprimento della targa in memoria di Enzo Tortora, posizionata sul muro della casa dove il celebre presentatore e politico visse e morì il 18 maggio 1988. bla/pc/gtr