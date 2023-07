A Milano nasce un nuovo Market Solidale

MILANO (ITALPRESS) - Nasce a Milano, in viale Luigi Bodio, il nuovo Market Solidale della Fondazione Progetto Arca. In questa fase di avvio, ne beneficeranno 150 famiglie in difficoltà. L'iniziativa si avvia anche grazie al sostegno di JTI Italia, che collabora da oltre 10 anni con Fondazione Progetto Arca. col/sat/mrv