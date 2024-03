MILANO (ITALPRESS) – Torna la UniCredit Relay Marathon che, anche quest’anno, vede la partecipazione di Fondazione Telethon tra le organizzazioni per le quali è possibile correre e raccogliere fondi da destinare a progetti solidali. Domenica 7 aprile 2024 sarà possibile correre per sostenere il programma Telethon “Malattie Senza Diagnosi”, dedicato a indagare malattie genetiche ancora sconosciute, per dare una diagnosi a tante famiglie che aspettano una risposta. La UniCredit Relay Marathon è il più grande evento di fundraising legato al running in Italia, una staffetta non competitiva solidale. Il percorso, con partenza e arrivo in Corso Venezia, si snoda per 42 km, attraverso i punti più belli della città. Ogni membro della squadra, composta da 4 persone, coprirà una frazione di lunghezza compresa tra i 6 e i 14 km, correndo o camminando. La staffetta è pensata per coinvolgere individui e aziende e raggiungere grandi traguardi condivisi: la quota di iscrizione, infatti, sarà devoluta al programma Telethon “Malattie Senza Diagnosi”. Il programma “Malattie senza diagnosi” di Fondazione Telethon ha l’obiettivo di indagare malattie genetiche rarissime e con cause sconosciute che sono ancora non diagnosticabili, attraverso le più moderne tecnologie di sequenziamento del DNA. Il progetto, coordinato dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli (Tigem) prevede la collaborazione con una rete di centri clinici in continua espansione. Ottenere una diagnosi è infatti il punto di partenza per affrontare una malattia genetica: permette di dare un nome alla malattia, di individuare altri casi simili nel mondo, di avere più informazioni per gestire sia la quotidianità che le situazioni di emergenza, e programmare controlli medici e trattamenti terapeutici. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Fondazione Telethon