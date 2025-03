A Milano il Festival per la cultura olimpica ‘Sport, Movies & TV’

MILANO (ITALPRESS) – Milano – dal 7 all’11 Ottobre 2025 – diventerà il centro mondiale della cultura olimpica, dello sport, del cinema, della televisione, della comunicazione, degli e-sports con “SPORT MOVIES & TV 2025“, il più importante Festival internazionale del settore inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, programma multidisciplinare, plurale e diffuso per promuovere i valori Olimpici e Paralimpici.

In diverse sedi in Lombardia saranno predisposte 100 Proiezioni di documentari, fiction, cartoon, che raccontano le emozioni, le storie dei protagonisti dell’Olimpismo: un vero e proprio Festival delle immagini Olimpiche ispirato al tema “Sport | Peace | Olympic Truce“. La manifestazione accoglierà registi, produttori, campioni olimpici, broadcaster, operatori del settore, esperti di comunicazione, rappresentanti delle istituzioni sportive e media in un palinsesto – oltre alle proiezioni – ricco di 8 Mostre, 2 Cerimonie, 6 Incontri, 2 Conferenze Stampa, 4 Eventi collegati, il Paralympic International Movies & Tv Fest.

“SPORT MOVIES & TV 2025” sarà un’opportunità per esplorare il futuro della narrazione sportiva attraverso nuove tecnologie, realtà virtuale, e-sports e intelligenza artificiale applicata alla comunicazione e al cinema. Il Festival è organizzato dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (presieduta dal Professor Franco Ascani – www.sportmoviestv.com) riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 130 Nazioni affiliate in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Regione Lombardia e la Fondazione Milano Cortina 2026.

