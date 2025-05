A Milano il Digital Coffee di Jakala per l’impatto dell’IA sulle imprese

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto oggi presso la sede di Palazzo Mellerio a Milano un nuovo appuntamento con il Digital Coffee di JAKALA, il ciclo di incontri dedicato all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mondo delle imprese.

L’edizione di maggio ha posto l’accento sull’evoluzione dei settori Telco, Media & Energy, sempre più interconnessi e accomunati dalla transizione verso un modello multiservizio. Una convergenza che sta ridisegnando le strategie aziendali e imponendo una nuova visione della customer experience, in cui centralità del cliente, semplificazione e integrazione rappresentano le nuove leve competitive.

Intitolato Smart Multiservice Model: esperienza cliente e tecnologie abilitanti, l’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di realtà di primo piano che hanno scelto JAKALA per l’implementazione dei loro progetti di trasformazione: Francesco Baisi, Head of CVM & Big Data, Fastweb+Vodafone; Alberto Comunello, Director of Customer Value & Data, E.ON; Flavia Lenzi, Head of Marketing & Customer Service, Engie; Francesco Muscente, Head of Marketing Strategy & CX, Edison Energia; Roberta Ponticelli, Responsabile Marketing e Comunicazione di prodotto, Iren Mercato Dalla fibra all’energia, dai contenuti all’intrattenimento, i confini tra telco, media e utility si fanno sempre più sfumati.

Le aziende sono chiamate a ripensare la relazione con i clienti in un’ottica integrata, capace di rispondere a bisogni trasversali e in rapida evoluzione. Tra i temi emersi durante la tavola rotonda, l’importanza delle alleanze strategiche, la gestione intelligente della customer base e il superamento del modello “business as usual”.

I leader intervenuti hanno condiviso casi concreti e visioni sul valore di una nuova cultura del dato e sulla capacità di ascoltare e interpretare i comportamenti del cliente per costruire esperienze davvero rilevanti. “Il modello multiservizio richiede alle aziende di pensare in modo diverso: non basta più sommare offerte, serve creare un’esperienza integrata e significativa, capace di rispondere ai bisogni complessi e in continua evoluzione dei consumatori. L’evoluzione verso un modello multiservizio impone una trasformazione profonda, non solo tecnologica ma soprattutto culturale”, ha dichiarato Alessandro Olivari, Senior Partner di JAKALA, aprendo lavori della mattinata.

“Con questa edizione del Digital Coffee vogliamo alimentare un confronto concreto tra chi oggi sta ripensando il mercato alla luce delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale”. “Oggi non assistiamo solo a una trasformazione tecnologica, ma a una ridefinizione del significato stesso di customer experience. L’Intelligenza Artificiale è il catalizzatore che ci permette di anticipare i bisogni, abbattere le barriere tra settori e costruire modelli di relazione realmente evoluti – ha aggiunto Stefano Spoldi, Managing Director di JAKALA – In questo scenario, il nostro ruolo va oltre quello di fornitore di soluzioni: siamo un partner strategico che accompagna le imprese nella costruzione di un vantaggio competitivo sostenibile e orientato al futuro”.

– Foto Ufficio stampa Jakala –

(ITALPRESS)