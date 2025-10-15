A Metro 5 il “Premio Industria Felix ESG – 1a edizione nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – Nell’Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio, cuore della Roma istituzionale, Metro 5 è stata insignita del prestigioso Premio Industria Felix ESG – 1a edizione nazionale. Il riconoscimento, promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved Rating Agency, Cerved e A.C. Industria Felix, premia le imprese italiane più virtuose sulla base di un’inchiesta giornalistica e di criteri oggettivi legati alla solidità finanziaria e alle migliori pratiche in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). Metro 5 è stata selezionata tra le aziende che si distinguono per affidabilità, innovazione e responsabilità, confermando il proprio ruolo di protagonista della mobilità sostenibile in Italia.

Il premio valorizza l’impegno di Metro 5 in tre aree fondamentali: Environmental (Ambientale): riduzione dell’impatto ambientale e promozione di politiche a favore della mobilità urbana sostenibile. Social (Sociale): attenzione alle persone, inclusione, sicurezza sul lavoro e dialogo costante con la comunità. Governance (Gestione aziendale): trasparenza, etica e solidità gestionale, nel rispetto delle migliori pratiche di corporate governance.

“Una governance solida, responsabile e attenta alle persone e all’ambiente non è solo un valore etico ma leva strategica che rafforza il nostro core business e l’offerta per i nostri clienti. Questo riconoscimento attesta il ruolo di Metro 5 come riferimento nel settore della mobilità sostenibile, capace di coniugare risultati e impatto positivo sul territorio”, ha dichiarato Serafino Lo Piano Amministratore Delegato di Metro 5.

L’evento, giunto al suo 66° appuntamento e alla prima edizione interamente dedicata all’ESG, si conferma come una delle più autorevoli occasioni nazionali di confronto tra imprese, istituzioni, università, finanza e media sul tema della sostenibilità. “Con questo importante riconoscimento, Metro 5 consolida la propria posizione di azienda solida, etica e realmente orientata al futuro, capace di coniugare innovazione responsabilità sociale e creazione di valore condiviso”, conclude la nota.

