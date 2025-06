A Med-Or il seminario sul cambiamento climatico del Kenya

ROMA (ITALPRESS) – Il 10 giugno 2025, presso la sede della Med-Or Italian Foundation, si è tenuto il seminario intitolato “Kenya’s Renewable Energy and Green Industrialization Opportunities”.

Secondo quanto precisa un comunicato di Med-Or, l’evento ha visto la partecipazione di una delegazione governativa kenyota di primo piano, composta da Ali Mohamed, inviato speciale del presidente William Ruto per il Cambiamento Climatico, Alex Wachira, segretario principale del dipartimento di Stato per l’Energia presso il ministero dell’Energia e del Petrolio del Kenya e da Juma Mukhwana, segretario principale del dipartimento di Stato per l’Industria presso il ministero degli Investimenti, Commercio e Industria del Kenya.

Il seminario ha posto l’accento sulla transizione energetica e industriale del Kenya, valorizzando le opportunità di investimenti e collaborazioni strategiche con operatori italiani nei settori delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e della decarbonizzazione industriale. Tra i temi chiave: la creazione di Green Industrial Parks a basso impatto ambientale, lo sviluppo di energie rinnovabili (solare, eolico e sistemi di accumulo), e tecnologie per la produzione di idrogeno verde e carburanti sostenibili.

Si è discusso, inoltre, di mobilità elettrica, agricoltura sostenibile e gestione responsabile delle risorse naturali. L’incontro ha sottolineato il potenziale di investimenti in Kenya e l’importanza di una collaborazione pubblico-privato per favorire la transizione energetica e industriale. Nel quadro delle attività promosse da Med-Or in particolare rivolte verso i paesi del continente africano, questo incontro ha offerto un’importante occasione di dialogo tra istituzioni e imprese italiane e kenyote, con l’obiettivo di promuovere nuove collaborazioni industriali, progetti infrastrutturali e partenariati pubblico-privati, basati sull’innovazione, il trasferimento di competenze e lo sviluppo sostenibile.

– Foto Med-Or –

