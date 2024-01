LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – L’inflazione a Malta è stata del 3,7% a dicembre, in calo rispetto al 3,9% di novembre, in contrasto con l’inflazione media della zona euro che è stata del 2,9% a dicembre, in aumento rispetto al 2,4% di novembre. L’inflazione annua nell’Unione Europea è stata del 3,4% a dicembre, in aumento rispetto al 3,1% di novembre. Un anno prima il tasso era del 10,4%. La Danimarca, l’Italia e il Belgio hanno registrato i tassi di inflazione annuali più bassi rispettivamente allo 0,4% e allo 0,5%, mentre la Repubblica Ceca, la Romania e la Slovacchia hanno riportato i tassi più alti al 7,6%, 7,0% e 6,6%. I servizi, i prodotti alimentari, l’alcol e il tabacco, i beni industriali non energetici e l’energia sono stati identificati come i principali contributori al tasso di inflazione annuale della zona euro.

L’indice dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche a Malta ha contribuito in modo significativo con un aumento di 1,69 punti percentuali. I tassi di inflazione annuali più elevati nel dicembre 2023 sono stati registrati nella categoria cibo e bevande analcoliche (9,5%) e istruzione (5,6%). Questo aumento è stato in gran parte attribuito ai prezzi elevati delle verdure. L’indice dei ristoranti e degli alberghi (+0,64 punti percentuali) e l’indice delle abitazioni, dell’acqua, dell’elettricità, del gas e degli altri combustibili (+0,53 punti percentuali) hanno seguito, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi dei servizi di ristorazione e degli affitti.

Il governo maltese sta valutando un intervento diretto attraverso il controllo dei prezzi sui prodotti alimentari essenziali per contrastare l’inflazione. Tuttavia, la Camera di Commercio di Malta ha esortato il governo a riconsiderare la sua decisione. Le trattative del governo con i rivenditori per ridurre i prezzi dei prodotti alimentari di base sono state criticate, con preoccupazioni sollevate sui potenziali impatti negativi sulla competizione giusta e sulla scelta dei consumatori. Tuttavia, il primo ministro maltese Robert Abela ha insistito sugli sforzi in corso per stabilizzare i prezzi dei prodotti alimentari e ha promesso ulteriori misure per aiutare la popolazione per affrontare il costo della vita.

