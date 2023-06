LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Esperti caravaggeschi di fama internazionale stanno chiedendo un’indagine urgente sull’impatto dei lavori in corso sull’opera del pittore italiano alla Concattedrale di San Giovanni a La Valletta.

Lo storico dell’arte ed esperto di Caravaggio Keith Sciberras ha portato l’attenzione sul fatto che la sala degli arazzi in costruzione ostruirà permanentemente una finestra che si affaccia su La decollazione di San Giovanni di Caravaggio.

Tuttavia, i rappresentanti della cattedrale hanno risposto che la finestra è tenuta permanentemente chiusa, affermando che i lavori non avranno alcun impatto sul dipinto o sull’esperienza visiva.

Però 28 studiosi di Caravaggio e importanti curatori d’arte hanno firmato una lettera di protesta inviata al presidente della Fondazione della Concattedrale di San Giovanni, monsignor Emmanuel Agius, esprimendo la loro preoccupazione per l’impatto che ciò avrà sul dipinto e spiegando che a loro parere i lavori “cancelleranno la linea di luce originale di cui Caravaggio ha tenuto conto” quando ha lavorato al dipinto, insistendo sul fatto che “tale impatto non può essere consentito per nessun motivo all’interno di uno spazio storico così importante”. Secondo tali studiosi, i piani per bloccare definitivamente la finestra sono “scandalosi e oltraggiosi”.

Tra i firmatari della lettera figurano i direttori della National Gallery di Londra e della Galleria Borghese di Roma, personalità di alto livello del Metropolitan Museum of Art e della Frick Collection di New York, oltre a rinomati studiosi di diverse università in Europa e Nord America.

Della vicenda sono state informate anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e la Sovrintendenza ai Beni Culturali.

– Foto Agenziafotogramma.it –

