L’Organizzazione mondiale della sanità ha indicato Malta come modello su come combattere il coronavirus. Lo ha dichiarato il vice primo ministro e ministro della Sanità maltese Chris Fearne, in una conferenza stampa, annunciando anche altri dieci casi positivi. Finora Malta registra un totale di 149 casi. Intanto 3 pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva. Tra i nuovi casi un uomo di 72 anni che si trova in condizioni critiche. Era in contatto con un parente che era già risultato positivo al virus. Intanto il ministro dell’Istruzione, Owen Bonnici, ha annunciato che tutte le scuole e le istituzioni educative rimarranno chiuse fino alla fine di giugno, quindi il nuovo anno scolastico potrebbe aprire a settembre. All’inizio di marzo, il governo aveva annunciato che le scuole sarebbero rimaste chiuse fino al 17 aprile. Tutti gli esami sono stati annullati. Bonnici ha fatto appello a tutti gli studenti e ai genitori affinché continuino gli studi anche se non possono frequentare fisicamente le scuole.

(ITALPRESS).