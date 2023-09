LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Negli ultimi giorni si sono svolti a Malta colloqui ad alto livello tra Stati Uniti e Cina che si sono concentrati su un potenziale incontro dei leader e su altre questioni nelle relazioni, compreso il sostegno della Cina alla guerra russa in Ucraina. L’incontro è visto come “un passo significativo negli sforzi degli Stati Uniti” per ricucire le relazioni profondamente tese. L’ultima volta che i due presidenti si sono incontrati è stato lo scorso novembre durante il vertice del G20 in Indonesia. L’incontro diplomatico è avvenuto tra Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti del presidente Joe Biden, e Wang Yi, ministro degli Esteri della Repubblica popolare cinese, accompagnati anche dalle rispettive delegazioni. Si è svolto anche un incontro tra il primo ministro maltese Robert Abela e Jake Sullivan. Entrambi hanno sottolineato che la stabilità della regione mediterranea è di fondamentale importanza per la pace e la sicurezza globale.

Abela ha sottolineato l’importanza della pace globale come prerequisito fondamentale per un mondo prospero, in cui la qualità della vita delle persone e delle comunità consente alle nazioni di cooperare e affrontare le sfide globali.

In una dichiarazione, l’Ufficio del primo ministro ha affermato che “quando verrà chiamata, come in questi ultimi giorni, Malta continuerà a fare la sua parte per facilitare canali di comunicazione più aperti in linea con la sua posizione di lunga data di difesa di un futuro più giusto, pacifico e prospero”.

