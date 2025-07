A Malta bando per idee innovative sul trasporto pubblico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro maltese dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, Chris Bonett, ha lanciato un bando nazionale per raccogliere idee innovative volte a migliorare il sistema di trasporto pubblico. L’iniziativa, che fa parte della strategia Reshaping our Mobility, invita privati, aziende e accademici a presentare proposte mirate a rendere la mobilità più efficiente e sostenibile.

I candidati idonei possono ricevere fino a 20mila euro per proposte individuali o accademiche, mentre startup, pmi e aziende possono beneficiare di un finanziamento fino a 50mila euro per progetto. Il ministro ha incoraggiato l’invio di idee pratiche su temi come la sosta, la gestione del traffico, la sicurezza stradale e l’integrazione di diversi mezzi di trasporto.

“Invito tutti, in particolare i giovani, a farsi avanti con idee coraggiose che possano semplificare la vita quotidiana e trasformare il nostro modo di muoverci”, ha dichiarato Bonett. Il direttore esecutivo di Transport Malta, Kurt Farrugia, ha definito l’iniziativa una “sfida nazionale” per sfruttare l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali a favore di una mobilità più intelligente. “Non si tratta di un bando ordinario, è una porta aperta verso il futuro del trasporto”, ha affermato. Tra i concetti suggeriti figurano sistemi intelligenti per il parcheggio, piattaforme di car pooling, reti di mobilità integrate e strumenti digitali per aumentare la sicurezza e la connettività.

