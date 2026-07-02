A maggio occupati in lieve calo

ROMA (ITALPRESS) - A maggio il mercato del lavoro mostra un lieve calo del tasso di disoccupazione, che si attesta al 5%, mentre quello giovanile scende al 15%. Lo rileva l’ISTAT, che evidenzia però un quadro complesso e differenziato tra le varie componenti del mercato. Gli occupati risultano in lieve diminuzione rispetto al mese precedente, con una perdita di circa 22 mila unità. Il calo riguarda uomini e donne, soprattutto i lavoratori a termine e le fasce d’età più giovani e centrali, mentre aumentano gli occupati tra gli over 50, insieme ai dipendenti permanenti e agli autonomi. Il tasso di occupazione si riduce al 63%. Diminuiscono anche le persone in cerca di lavoro, con circa 22mila unità in meno, in particolare tra donne, giovani e over 50. Tuttavia, tra i 25-34enni e i 35-49enni si registra un lieve aumento dei disoccupati, mentre tra gli uomini la situazione resta stabile. In crescita invece gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con circa 59 mila unità in più, coinvolgendo entrambi i sessi e quasi tutte le fasce d’età, fatta eccezione per i 25-34enni, dove si osserva una diminuzione. Nel confronto con il trimestre precedente, il numero di occupati aumenta di circa 119 mila unità, mentre diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro sia gli inattivi. Su base annua, l’occupazione cresce di circa 228 mila unità, accompagnata da una forte riduzione dei disoccupati e da un aumento degli inattivi. /gtr