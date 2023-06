A maggio occupati in crescita

Cresce ancora l'occupazione in Italia. In base ai dati Istat, a maggio il numero degli occupati sale a quota 23 milioni 471 mila. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli occupati sono 383 mila in più, per effetto dell'aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi che ha più che compensato la diminuzione dei lavoratori a termine. mgg/gtr