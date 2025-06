A maggio inflazione in calo ma cresce il carrello della spesa

ROMA (ITALPRESS) - L'inflazione rallenta. A maggio, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell’1,6% su base annua; la stima preliminare era +1,7%. È quanto sottolinea l’Istat. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto “carrello della spesa”, sono tuttavia in aumento. La decelerazione del tasso d’inflazione si deve principalmente ai prezzi dei beni energetici regolamentati e non regolamentati, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei trasporti. Un sostegno alla dinamica dell’indice generale è causato invece dall’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari lavorati e dall’attenuarsi della flessione di quelli dei Beni durevoli. A maggio l'inflazione più elevata si osserva a Bolzano, Napoli e Venezia; la più contenuta a Firenze, Aosta e Parma. gsl