A maggio frena il trasporto aereo mondiale, pesa la guerra in Medio Oriente

ROMA (ITALPRESS) - La guerra in Medio Oriente frena il trasporto aereo mondiale. A maggio la domanda di passeggeri è diminuita del 2,2% su base annua, con il calo concentrato proprio sulle compagnie dell’area mediorientale. Lo rende noto l'International Air Transport Association, Iata, sottolineando che la flessione registrata dai vettori mediorientali è stata del 28,4% rispetto allo stesso mese del 2025, comunque in miglioramento ris petto al crollo del 46,6% di aprile. Il mercato ha comunque mostrato una buona capacità di tenuta. Contrazioni della domanda si sono registrate anche in Nord America e in Asia, influenzate principalmente dall'andamento dei mercati domestici di Stati Uniti e Cina. La Iata evidenzia inoltre che il recente ribasso delle quotazioni del petrolio rappresenta un segnale positivo, ma gli effetti della crisi geopolitica continuano a pesare sul settore. Restano infatti incertezze sull'approvvigionamento energetico at traverso lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di greggio, e servirà tempo prima che il calo del prezzo del petrolio si traduca in una riduzione del costo del carburante per gli aerei. gsl