A Los Angeles con Italy-America All Star Game in campo cinema, sport e istituzioni

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una serata all’insegna dello sport e della comunità italiana negli Stati Uniti ha animato Los Angeles con il debutto nella città californiana dell‘Italy-America All Star Game, la partita di basket della comunità italoamericana, disputata per la prima volta all’Intuit Dome, la nuova arena dei Los Angeles Clippers.

Nato come momento di incontro e celebrazione della comunità italoamericana, l’Italy-America All Star Game negli anni si è trasformato in un appuntamento capace di riunire istituzioni, professionisti, imprenditori e protagonisti del mondo culturale, contribuendo a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti attraverso il linguaggio universale dello sport.

Nel pre-partita l’esibizione del cantautore Cristiano Cosa che ha interpretato un medley della canzone d’autore italiana, molto apprezzato dagli spettatori. Alla serata hanno preso parte numerose personalità del mondo istituzionale e dello spettacolo, tra cui la Console Generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini, il premio Oscar Jonathan Sanger, l’attrice Cristiana Dell’Anna, la cantante Shelea, l’attore Jacopo Rampini e il campione olimpico Alessandro Campagna.

La tappa di Los Angeles, che segue le due precedenti edizioni organizzate a Detroit, assume un valore particolarmente significativo. Oltre alla sfida sportiva sul parquet di un’arena NBA, l’evento si è confermato come un importante momento di networking tra istituzioni, imprenditori e professionisti impegnati ogni giorno nella realizzazione di progetti culturali e creativi tra i due Paesi, in una città che rappresenta uno dei principali centri globali dell’industria cinematografica.

“Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di connessione tra le comunità – ha dichiarato la Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini -. L’Italy-America All Star Game rappresenta un momento di incontro per la comunità italoamericana e allo stesso tempo un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra Italia e Stati Uniti, anche attraverso i mondi della cultura, dell’impresa e dell’industria creativa”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’organizzatore Emanuele Scamardella, promotore dell’iniziativa: “Sono molto orgoglioso di essere qui sul campo dei Los Angeles Clippers durante la settimana degli Oscar. Subito dopo la partita NBA è stato il nostro turno di giocare. In campo c’era un mix di italiani, italoamericani e americani, tutti rappresentanti di una stessa comunità. Il nostro obiettivo è esportare questo modello di comunità costruita intorno allo sport e alla salute. In questa occasione, infatti, abbiamo anche offerto alla comunità la possibilità di effettuare screening sanitari gratuiti grazie alla collaborazione con Campus Salute”.

