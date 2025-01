LONDRA (ITALPRESS) – La festa di Sant’Agata di Catania “sbarca” sul Tamigi grazie ad una mostra fotografica di Mario Bucolo allestita all’Istituto Italiano di Cultura di Londra diretto da Francesco Bongarrà. E’ stato il Nunzio Apostolico nel Regno Unito, l’arcivescovo Miguel Maury Buendía, ad inaugurare l’esposizione degli scatti d’autore del fotografo catanese che raccontano per immagini quella quella che è una delle celebrazioni religiose più importanti e spettacolari d’Italia.

La festa si svolge ogni anno a Catania – di cui Sant’Agata è la patrona – tra il 3 ed 5 febbraio. Si calcola che arrivi a coinvolgere anche mezzo milione di persone: un evento che attrae fedeli e turisti da tutto il mondo e rappresenta un momento di grande devozione e tradizione per i catanesi.

La mostra, visitabile fino al 28 gennaio 2025, comprende 40 fotografie e un video che racconta le fasi salienti della festa. E’ curata da Mariia Shub con testi di Mariella e Carmelo Aurite, Sonia Distefano e Mario Bucolo. Al vernissage gli ospiti hanno apprezzato i tipici dolcetti della Festa, le “minnuzze di San’Agata” cui il New York Times ha recentemente dedicato uno specifico articolo a dimostrazione della caratura internazionale della Festa. “Le feste religiose rappresentano un elemento importante della cultura italiana. Siamo felici di poterne fare apprezzare a Londra il valore religioso, artistico ed etnografico attraverso delle bellissime immagini”, ha spiegato il direttore Bongarrà.

