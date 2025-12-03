A Londra mostra Santa Rosalia, Cannella “Tappa fondamentale del nostro percorso”

LONDRA (ITALPRESS) - La mostra "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" fa tappa a Londra. Si tratta di "un momento fondamentale del percorso che stiamo portando avanti in tutto il mondo - afferma il Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella - con l'esposizione fotografica dedicata alla patrona di Palermo. Londra, una delle capitali più importanti a livello globale, è un crocevia di culture, tradizioni e popoli: il luogo ideale per far conoscere non solo la figura della nostra santa patrona, ma anche le tradizioni legate al suo culto, alla "Santuzza", come viene affettuosamente chiamata a Palermo". col/mgg/gtr