A Londra mostra Santa Rosalia, Bongarrà “Celebra Palermo tra storia e cultura”

LONDRA (ITALPRESS) - La mostra "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" fa tappa a Londra. "Londra si apre a Palermo per una mostra splendida che racconta quello che Palermo è stata, quello che Palermo è e quello che Palermo vuole essere - afferma il direttore dell'istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà - . Una città aperta al mondo, felice e orgogliosa delle proprie tradizioni. Tradizioni che partono anche e soprattutto da una festa straordinaria, momento di fede ma anche momento di arte, tradizioni, identità. Ecco, questa è Palermo e siamo felici che anche all'Istituto di Cultura Italiana di Londra abbiamo la possibilità di far vedere la meraviglia di un luogo che è storia, che è cultura e che guarda al futuro". col/mgg/gtr