A Londra la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

LONDRA (ITALPRESS) - La mostra "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" fa tappa a Londra. Sarà possibile visitarla fino al 7 gennaio, su iniziativa del Comune di Palermo, in collaborazione con l'Istituto italiano di Cultura di Londra che la ospita nella sua sede. L'esposizione è stata inaugurata dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, dal direttore dell'istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà, alla presenza del Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone. col/mgg/gtr