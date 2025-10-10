A Lipari Stati Generali Isole minori, nuove risorse e interventi

A Lipari Stati Generali Isole minori, nuove risorse e interventi

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) - Un'occasione di confronto e approfondimento sui temi che riguardano i territori insulari. Questo l'obiettivo degli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari. L'iniziativa vede per tre giorni impegnati ministri, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni europee, delle regioni e degli enti locali, oltre agli attori dell'economia blu, in un confronto sulle criticità e le potenzialità dei territori insulari. xa9/mgg/azn