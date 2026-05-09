LIDO DI CAMAIORE (ITALPRESS) – La Versilia è la capitale del salto ostacoli internazionale fino a domenica 10 maggio grazie al Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani di Lido di Camaiore (Lucca).

Promosso alla categoria di CSI5* nel 2026, l’appuntamento arricchisce il calendario in Italia portando a quattro il numero degli eventi di massimo livello nel nostro paese (insieme a Roma Piazza di Siena, Verona e Global Champions Tour – Circo Massimo, Roma). Duecento tra cavalieri e amazzoni con 300 cavalli in rappresentanza di 22 nazioni, con i più forti cavalieri del mondo, si stanno sfidando nell’impianto realizzato al Parco Bussoladomani anche grazie al sostegno della Federazione Italiana Sport Equestri.

La FISE, infatti, supporta l’evento strategico non solo per la valorizzazione e la promozione degli sport equestri, ma anche per la crescita dei binomi azzurri, che hanno la possibilità di confrontarsi in casa nell’ambito di un evento dall’alto contenuto tecnico e con un parterre di cavalieri e amazzoni di primissimo livello. Ne è convinto il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri e Vicepresidente Coni, Marco Di Paola.

“Il Versilia Horse Show organizzato a Lido di Camiore – ha detto il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola – è un evento di sport equestri meraviglioso supportato dalla nostra Federazione. Potere dare vita in Italia una manifestazione di salto ostacoli di questo livello tecnico-agonistico è molto importante per noi, per la crescita dei nostri binomi, ma anche per la promozione e la valorizzazione degli sport equestri in Italia” ha concluso Di Paola.

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(ITALPRESS).