LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per il Gran Premio numero 1000 nella storia della Honda torna in pista Marc Marquez. Ufficiale il rientro del Cabroncito che, dopo la caduta nella gara inaugurale di Portimao e l’operazione per la frattura del primo metacarpo della mano destra, aveva saltato i successivi appuntamenti di Termas de Rio Hondo, Austin e Jerez. I consulti con tre differenti equipe mediche hanno dato parere positivo sulla guarigione dell’osso, dando il via libera al ritorno di Marquez in sella alla RC213CV in vista del weekend di Le Mans, dove lo spagnolo ha vinto tre volte nella classe regina, l’ultima nel 2019. “Sono felice di tornare – commenta Marquez, che ieri si è visto annullare dalla Corte d’appello FIM il doppio long lap penalty che gli era stato comminato per l’incidente in Portogallo – Prima di tutto voglio ringraziare il mio staff medico per la sua professionalità e i suoi consigli nelle scorse settimane. Ovviamente come pilota vorresti tornare a guidare il prima possibile ma quando hai un infortunio del genere la cosa più importante è guarire. Adesso sono qui, concentrato, senza dovermi preoccupare della mano. Vediamo cosa porta questo Gran Premio di Francia e, soprattutto, lavoriamo al massimo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

