A Las Vegas fondo McLaren irregolare, squalificati Norris e Piastri

81 PIASTRI Oscar (aus), McLaren F1 Team MCL39, action during the 2025 Formula 1 Las Vegas Grand Prix, 22th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 21 to 23, 2025 on the Las Vegas Strip Circuit, in Paradise, Nevada, United States of America

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati dal Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del mondiale di F1. Una decisione che era nell’aria, per i due piloti della McLaren, sulle cui vetture è stato riscontrato un eccessivo consumo del fondo. Norris e Piastri erano arrivati rispettivamente secondo e quarto al traguardo: in virtù della doppia squalifica, George Russell sale in seconda posizione e Andrea Kimi Antonelli in terza, completando una strepitosa rimonta dalla 17esima posizione; Charles Leclerc, infine, è quarto. Un colpo di scena che ha grandi implicazioni anche nella classifica piloti, con Max Verstappen che ora ha solo 24 punti di distacco da Norris.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

