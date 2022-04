ROMA (ITALPRESS) – Si aprono oggi, martedì 26 aprile, le iscrizioni alla seconda edizione del Suzuki Bike Day, la tanto attesa giornata dedicata allo sport vissuto in sicurezza, organizzata da Suzuki che si terrà il prossimo 9 luglio. Dopo aver portato lo scorso anno centinaia di appassionati a pedalare sulle pendici del Monte Carpegna, dove era solito allenarsi Marco Pantani, quest’anno Suzuki sceglie la suggestiva cornice di Imola, che unisce il mondo dei motori a quello del pedale. Il cuore pulsante del Suzuki Bike Day 2022 sarà infatti l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, un autentico tempio del motorsport a due e a quattro ruote, dove nei prossimi giorni farà tappa anche il Circus della Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Imola è però un luogo speciale anche per il ciclismo, perchè qui si è disputato uno storico campionato del mondo su strada nel 1968 vinto dall’italiano Vittorio Adorni e recentemente il Campionato del Mondo UCI 2020 delle specialità Strada e Crono. Chi parteciperà al Suzuki Bike Day avrà dunque la straordinaria opportunità di pedalare tra i cordoli del circuito, un privilegio riservato ai piloti e ai ciclisti professionisti, e di affrontare lo stesso percorso su cui si sono sfidati gli atleti durante la kermesse iridata. Si tratta di un tracciato tecnico e variegato, lungo 31,7 km e caratterizzato da numerosi saliscendi con una pendenza massima del 14% della Cima Gallisterna, capace di esaltare gli sportivi e di conquistare i cicloamatori con i suoi splendidi paesaggi. Invitati d’eccezione sportivi ed atleti professionisti come i ciclisti Davide Cassani (ex ct dell’Italbici), Sonny Colbrelli (campione europeo strada) e Silvia Zanardi (campionessa europea U23), l’ex campionessa mondiale di pattinaggio di figura Carolina Kostner, atleti della Fisg (Federazione Sport del Ghiaccio) e della Nazionale italiana rugby e il COO del Torino FC Alberto Barile.

(ITALPRESS).

