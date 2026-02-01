A Houston il derby con Dallas, vincono ancora Charlotte e Minnesota

ROMA (ITALPRESS) – In Nba, nel derby texano vince sempre chi gioca in casa: è la settima volta consecutiva che accade, e stavolta a beneficiarne sono gli Houston Rockets, che battono i Dallas Mavericks per 111-107 annullando un’altra ottima prestazione di Cooper Flagg. Il talento diciannovenne va oltre i 30 punti per la quinta volta in stagione, firmando una doppia doppia da 34-12, ma, dietro di lui, c’è poco altro per i Mavs. I Rockets mantengono il vantaggio fino alla fine soprattutto grazie alla tripla doppia sfiorata da Amen Thompson (21-8-9), che sopperisce alla serata non brillante al tiro di Kevin Durant (13 punti e 6/17 dal campo) e Alperen Sengun (14 punti e 6/20 dal campo).

Houston, così, mantiene il quarto posto a Ovest davanti ai Minnesota Timberwolves, che centrano il loro quarto successo di fila strapazzando a domicilio i Memphis Grizzlies per 114-131. Anthony Edwards e Julius Randle sono i protagonisti assoluti con 33 e 27 punti, rispettivamente, ma alla festa si aggiungono Jaden McDaniels e Naz Ried con 20 punti ciascuno. Per Memphis l’unico sorriso arriva da Ty Jerome, il quale, al debutto stagionale, chiude da top scorer dei suoi con 20 punti.

Spostandoci a Est, fanno ancora meglio i Charlotte Hornets, che salgono a sei successi consecutivi e proseguono nella rimonta verso un posto tra le migliori dieci. A decidere la partita contro i San Antonio Spurs, vinta per 111-106, è soprattutto il secondo quarto (35-17), che permette di contenere il ritorno degli ospiti nel secondo tempo. Tra gli Hornets spicca Brandon Miller, che firma una prestazione da 26 punti e 8 rimbalzi, ma sono ottimi anche i 21 punti di Collin Sexton dalla panchina con il 7/8 dal campo di cui cinque triple a segno su cinque tentate. Gli Spurs mandano sette giocatori in doppia cifra, tra cui Dylan Harper, top scorer dalla panchina con 20 punti, ma manca l’acuto di Victor Wembanyama, che si ferma a 16.

Tra le altre partite, i Chicago Bulls si “vendicano” immediatamente contro i Miami Heat vincendo per 118-125, mentre arrivano le vittorie casalinghe degli Indiana Pacers contro gli Atlanta Hawks (129-124 nonostante la tripla doppia da 33-12-10 di Jalen Johnson) e quella dei Phialdelphia 76ers contro i New Orlenas Pelicans per 124-114 grazie ai 40 punti di Joel Embiid (tra gli ospiti, Saddiq Bey ne fa 34).

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).