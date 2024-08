A giugno il mercato dell’auto usata rallenta la crescita

ROMA (ITALPRESS) - Rallenta la crescita del mercato delle auto usate, che a giugno è pari a +0,4%, con 412.800 trasferimenti di proprietà rispetto ai poco più di 411mila dello stesso mese del 2023, ma con un livello inferiore dell'1,8% rispetto al 2019. Lo rende noto Unrae, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, secondo cui nel 1° semestre la crescita si attesta a oltre 2 milioni settecentomila passaggi complessivi. In giugno il diesel ricopre sempre la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato, seppur in calo di 4,1 punti; al secondo posto il motore a benzina, mentre le ibride occupano la terza posizione. Segue il Gpl. Il metano si posiziona al 2,1%, mentre i trasferimenti netti di auto BEV e plug-in pesano rispettivamente lo 0,9% e l’1% del totale. Sul mercato italiano nel 1° semestre di quest'anno per ogni auto nuova ne sono state acquistate 1,7 usate, come a gennaio-giugno 2023. mgg/mrv