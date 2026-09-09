A giugno accelera la crescita dei prestiti bancari

ROMA (ITALPRESS) - A giugno i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,3 per cento su base annua, in accelerazione rispetto al +3,1 del mese precedente. Lo rende noto la Banca d'Italia. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,7 per cento mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 3,2. Crescono anche i depositi del settore privato e la raccolta obbligazionaria. A giugno il Tasso Annuale Effettivo Globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è collocato al 3,95 per cento, sostanzialmente in linea con maggio. Stabile anche il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono in lieve aumento rispetto a giugno, e salgono al 3,7 per cento. gsl