A Genova la scritta “Salvini come Kirk”, il vicepremier “Avanti a testa alta”

ROMA (ITALPRESS) – “Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha commentato sui social la scritta apparsa in corso Europa a Genova che recitava “Salvini come Kirk”.

VALDITARA “CLIMA DI VIOLENZA PERICOLOSO”

“Inaccettabili le minacce rivolte al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Si sta diffondendo un clima di odio e di violenza assai pericoloso. Piena solidarietà all’amico Matteo, certo che non si farà intimidire da chi non conosce le regole e i valori della democrazia”. Lo scrive il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).