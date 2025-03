A gennaio export in lieve crescita

ROMA (ITALPRESS) - Lieve crescita delle esportazioni a gennaio. Secondo l'Istat, l'export, che fa segnare un +0,6% annuo, è sostenuto dalle vendite verso l'area Ue e l'aumento è trainato soprattutto dalle maggiori vendite del settore farmaceutico, mentre un freno deriva dalle minori esportazioni di autoveicoli, prodotti della raffinazione, abbigliamento e macchinari. Più elevata la crescita dell'import, che coinvolge entrambe le aree, Ue ed extra-Ue, e per oltre la metà è determinata dall’aumento degli acquisti di prodotti chimici, metalli di base e prodotti in metallo e farmaceutici. I prezzi all’import segnano un nuovo aumento, spinti in particolare dal petrolio. L’andamento degli scambi con l’estero, a inizio 2025, si traduce in un disavanzo commerciale molto contenuto. In lieve peggioramento il deficit energetico. /gtr