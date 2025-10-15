A. Fontana “Abbiamo bisogno di persone come Zaia nella Lega”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che Zaia sia fondamentale, sia fondamentale in Veneto, ma non soltanto in Veneto: sicuramente ha dimostrato di essere un grande presidente di regione, ma anche un uomo politico di notevole spessore. Quindi, penso che il partito debba avere bisogno di persone come Luca Zaia". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano alla domanda su un possibile ruolo per il governatore uscente del Veneto nel sostegno al candidato del centrodestra Alberto Stefani alle elezioni regionali di novembre. xh7/trl/mca1