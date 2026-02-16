A Foggia Martina Criscio e Pietro Torre vincono la seconda prova Nazionale di sciabola

FOGGIA (ITALPRESS) – Le vittorie di Martina Criscio e Pietro Torre hanno fatto calare ieri il sipario sulla Seconda Prova Nazionale di sciabola femminile e maschile presso la Fiera di Foggia. Tanto agonismo e grande spettacolo nella domenica riservati agli Assoluti, che assegnava i pass per i campionati italiani di Roma 2026.

Foggiana doc, trascinata dal pubblico di casa, Martina Criscio ha conquistato il gradino più alto del podio tra le sciabolatrici. La portacolori delle Fiamme Oro ha superato per 15-14, in una splendida finale decisa all’ultima stoccata, Claudia Rotili del Centro Sportivo Aeronautica Militare, argento in questa Seconda Prova dopo la vittoria nella Prima dello scorso novembre a Carrara.

Medaglie di bronzo per Manuela Spica del Gruppo Scherma Fiamme Gialle (superata in semifinale da Rotili) e per Vittoria Mocci dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco (fermata dalla vincitrice) che è la più giovane delle medagliata da “classe 2009”.

Tra le “top 8” si sono piazzate anche Mariella Viale delle Fiamme Oro, Alessia Di Carlo del Centro Sportivo Aeronautica Militare, Francesca Romana Lentini del Club Scherma Roma (che si era aggiudicata sabato la gara Under 20) e Giulia Arpino del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco. Nella gara maschile, primo successo in un “open nazionale” per Pietro Torre che, in un derby tra portacolori delle Fiamme Oro, ha battuto in finale con il punteggio di 15-11 Cosimo Bertini, secondo classificato. Sul terzo gradino del podio sono saliti Matteo Neri del Centro Sportivo Carabinieri (reduce dalla vittoria nella Prima Prova di Carrara e superato in semifinale all’ultima stoccata da Neri) ed Edoardo Reale del Centro Sportivo Aeronautica Militare (battuto da Torre). Piazzamenti tra i migliori otto, a seguire, per Leonardo Reale del Frascati Scherma, Edoardo Cantini del Centro Sportivo Carabinieri, Leonardo Dreossi del Centro Sportivo Aeronautica Militare e Flavio Vinci del Club Scherma Roma.

Si è chiusa così la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola femminile e maschile presso la Fiera di Foggia, kermesse organizzata dal Circolo Schermistico Dauno e che nei giorni precedenti aveva visto i successi di Diletta Fusetti e Matteo Casavecchia tra gli Under 17 e di Francesca Lentini e Valerio Reale nelle gare Under 20.

La tappa pugliese ha definito per tutte le armi il quadro dei primi qualificati ai campionati italiani di Roma 2026, appuntamento per il quale – sia tra i Cadetti che tra i Giovani e gli Assoluti – gli ultimi pass saranno in palio nei Nazionali Gold in programma ad aprile a Riccione.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

