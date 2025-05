A Firenze i funerali dell’ex sindaco Primicerio, presenti Schlein e Renzi

FIRENZE (ITALPRESS) – Si sono svolti questo pomeriggio nella Pieve di Santo Stefano a Firenze i funerali dell’ex sindaco del capoluogo di regione toscano Mario Primicerio deceduto nelle prime ore della giornata di ieri. Molte le autorità politiche e figure che hanno accompagnato Primicerio nella sua attività prima di collaboratore di Giorgio La Pira, e poi di sindaco di Firenze fra il 1991 ed il 1995, che erano presenti quest’oggi al funerale, fra cui la segretaria del Pd Elly Schlein, l’ex premier Matteo Renzi, l’attuale prima cittadina di Firenze, Sara Funaro ed il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Ci lascia una figura fondamentale nella storia non solo politica ma anche culturale della città di Firenze-ha detto Giani proprio parlando di Primicerio-. E’stato un autentico servitore dello Stato ed un punto di riferimento per pezzi importanti della storia di Firenze visto il suo ruolo di collaboratore di Giorgio La Pira e poi presidente della fondazione che ne porta il nome. Troveremo sicuramente il modo per ricordarlo adeguatamente”.

