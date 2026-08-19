A Ferragosto giro di vite della Polizia in stazione a Bologna: oltre 1500 controlli, un arresto e sette denunce

BOLOGNA (ITALPRESS) – È stato un fine settimana di attività e controlli per la Polizia Ferroviaria di Bologna, che nel periodo di ferragosto ha intensificato i pattugliamenti dello scalo felsineo e delle zone limitrofe tramite l’operazione di “Controllo straordinario ad alta visibilità” per garantire la sicurezza di viaggiatori e cittadini.

Oltre 1.500 le identificazioni eseguite dal personale Polfer tra giovedì 13 e domenica 16 agosto, che hanno portato a un arresto e sette denunce, oltre al sequestro di 4,5 grammi di sostanza stupefacente. Risultati rilevanti e che testimoniano l’impegno attivo nella salvaguardia dell’ordine pubblico delle Forze di Polizia, in prima linea grazie anche a servizi mirati con personale in abiti civili al fine di contrastare eventuali furti.

È stato arrestato per i reati di percosse e resistenza a Pubblico Ufficiale l’uomo che sabato 15 agosto in Stazione Centrale ha aggredito una donna in procinto di salire su un treno diretto a Rimini. Il soggetto, 29enne straniero con precedenti di Polizia, si trovava in stato di agitazione in prossimità del binario 3 quando, per futili motivi, ha sferrato un calcio a una donna, caduta sul marciapiede a seguito dell’urto. Immediato l’intervento del personale Polfer che ha provveduto ad arrestare l’uomo in escandescenza nonostante le difficoltà derivanti dalla sua resistenza alle operazioni, trasferendolo dopo le procedure di rito presso la Casa Circondariale di Bologna.

È di sette provvedimenti invece il bilancio delle denunce dei giorni scorsi, tra cui rintracci per notifica, inottemperanze DACUR e una rapina all’interno di un esercizio commerciale della Stazione. Ad essi si aggiungono tre ordini di allontanamento dallo scalo ferroviario. Tutte le attività sono state realizzate con il supporto operativo del Centro Operativo Compartimentale della Polfer Bologna, costantemente vigile grazie alla geolocalizzazione delle pattuglie e alle immagini di videosorveglianza che consentono di mappare in tempo reale tutto ciò che accade all’interno e all’esterno della Stazione Centrale. Fondamentale infine l’utilizzo di metal detector e il supporto delle unità cinofile per il controllo dei bagagli.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).