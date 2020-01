Sei le spadiste italiane che torneranno in pedana domani all’Aspire Dome di Doha per affrontare gli assalti del tabellone principale della gara di spada femminile del Grand Prix FIE 2020. A loro si aggiungono anche i cinque spadisti che invece saranno protagonisti del main draw maschile. E’ questo il verdetto emesso dalle pedane qatariote dopo la giornata dedicata alle qualificazioni femminili. Dopo la conclusione della fase a gironi, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Francesca Boscarelli hanno staccato il pass per il tabellone principale, raggiungendo così Mara Navarria, già testa di serie nel main draw. A completare il lotto delle italiane nel tabellone principale sono giunte poi Federica Isola e Roberta Marzani. Quest’ultima ha staccato il pass superando per 11-10 nel derby azzurro Eleonora De Marchi che, a sua volta, aveva eliminato per 15-14 Alice Clerici.

Stop nel tabellone preliminare anche per Rossella Fiamingo, eliminata dall’estone Irina Embrich col punteggio di 15-11.

Si fermano anche Alessandra Bozza, perché sconfitta 14-13 dall’ungherese Muhari, Nicol Foietta, superata 13-12 dall’italostatunitense Greta Candreva, e Beatrice Cagnin eliminata 12-10 dalla francese Depanian.

