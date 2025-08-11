A Chieti sequestrati 20 chili di marijuana nascosti tra la vegetazione

CHIETI (ITALPRESS) - Il Comando Provinciale di Chieti, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio e di prevenzione al traffico di sostanze stupefacenti, ha sequestrato una coltivazione illecita di canapa indica. Seppur bene occultate da una folta area boschiva nel territorio di Giuliano Teatino, sono state individuate 15 piante di marijuana, dal peso lordo complessivo di oltre 20 chili, dai militari del dipendente Gruppo Chieti. mgg/mca3 (Fonte video: Guardia di Finanza)